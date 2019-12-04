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صناديق عقارية لإقامة مشاريع بمكة باستثمارات 17 مليار ريال

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صناديق عقارية لإقامة مشاريع بمكة باستثمارات 17 مليار ريال صناديق عقارية لإقامة مشاريع بمكة باستثمارات 17 مليار ريال

الرياض- مباشر: أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار وشركة الإنماء للاستثمار عن اكتمال طرح صناديق الإنماء مكة للتطوير العقاري بقيمة استثمارات تجاوزت 17 مليار ريال.

وأوضحت شركة أم القرى في بيان اطلع عليه "مباشر" اليوم الأربعاء، أنه سيتم تطوير 7 أبراج فندقية ومجمعين تجاريين ضمن مشروع طريق الملك عبدالعزيز بمدينة مكة المكرمة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار، ياسر أبو عتيق، إن هذه الاتفاقية تمثل باكورة لنشاطات استثمارية متعددة ومتنوعة للمؤسسات الاستثمارية بمشروع طريق الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.

وأضاف أبو عتيق أنه تم الانتهاء من وبناء جميع أجزاء الكتلة الخرسانية لأنفاق قطار مترو مكة، وتم إنجاز ما يقرب من 50 بالمائة من الجسور والكباري.

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