شراكة جديدة بين "دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي" ومعهد الاقتصاد السعودي

دبي – مباشر: وقع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي اليوم الأربعاء اتفاقية شراكة استراتيجية مع معهد الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية.

ووفقاً لبيان صحفي على الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، فإن هذه الاتفاقية تهدف لتبادل التعاون في المعرفة والخبرات في قطاع الاقتصاد الإسلامي.

وخلال شهر أبريل/نيسان من العام الجاري، وقّع المركز مذكرة تفاهم مع مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الاقتصاد الإسلامي، وتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات متنوعة منها التمويل الإسلامي، والأغذية الحلال، ونمط الحياة، والفنون الإسلامية، والثقافة.

يُشار إلى أن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي تأسس في عام 2013 لتدعيم وترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي ويلتزم المركز بتطوير الركائز الداعمة للقطاعات الاستراتيجية الثلاث وهي المعرفة، والمعايير الإسلامية، والاقتصاد الإسلامي الرقمي.

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