وزير سعودي: 75 شركة محلية وعالمية تشارك بمشاريع للتحلية والصرف

الرياض – مباشر: قال وزير البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، إن موافقة مجلس الوزراء على طرح محطات تحلية مياه ومحطات لمعالجة الصرف الصحي لمشاركة القطاع الخاص تأتي انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية للمياه التي تتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وأضاف عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الأربعاء، أن هذه المشروعات تعمل على دعم مستوى الخدمات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص للقيام بدوره المنوط به في المشاركة في التنمية المستدامة بالمملكة.

ووافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم الثلاثاء، على طرح عدد من مشاريع إنتاج المياه المحلاة ومشاريع معالجة مياه الصرف الصحي ذات الأولوية.

وأوضح الفضلي، أن هذه الموافقة جاءت بعد نجاح طرح الحزمة الأولى من المشروعات خلال الفترة الماضية، والتي حظيت بإقبال كبير من الشركات الاستثمارية بالقطاع الخاص تجاوز عددها 75 شركة محلية وعالمية.

وأكد الوزير، أن مشاريع المرحلة الأولى حققت مستويات غير مسبوقة في الكفاءة والتكلفة وهو ما يعكس متانة وجاذبية بيئة الاستثمار في المملكة.

وأشار الفضلي، إلى أن هذه المشروعات ستساهم في زيادة إمدادات المياه المحلاة، إضافة إلى زيادة الكميات من المعالجة الصحية لمياه الصرف الصحي وبنسب عالية، كما ستساهم في رفع المحتوى المحلي من ناحية التوريدات والوظائف، وذلك امتدادًا لما تم تحقيقه في الحزمة الأولى.

وبين الوزير، أن محطات معالجة مياه الصرف الصحي ستسهم أيضا في زيادة الإصحاح البيئي، وزيادة الاستفادة من مصادر المياه المجددة في أغراض الري والتشجير والصناعة وغيرها من الاستخدامات.

وقامت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ضمن جهودها لتحقيق رؤية 2030 بتطوير إطار مرجعي موحد لقطاع المياه؛ يتضمن استراتيجية شاملة للمياه تعمل على دمج التوجهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه على المستوى الوطني، مع الهدف الرئيس المتمثل في مواجهة التحديات الرئيسية وإعادة هيكلة القطاع.

ويتضمن العمل وفق هذه الاستراتيجية العديد من العناصر بما في ذلك إشراك الجهات المعنية وتقييم الوضع الراهن للقطاع، بما يمكن لقطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها ويصون البيئة ويوفر إمدادا آمنا وخدمات عالية الجودة والكفاءة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

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