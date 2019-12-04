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37 مليار دولار أصول صناديق الاستثمار العامة السعودية بالربع الثالث

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37 مليار دولار أصول صناديق الاستثمار العامة السعودية بالربع الثالث 37 مليار دولار أصول صناديق الاستثمار العامة السعودية بالربع الثالث

الرياض- مباشر: ارتفعت قيمة أصول صناديق الاستثمار العامة بالسوق خلال الربع الثالث من العام 2019 بنسبة 16.5 بالمائة على أساس سنوي بما يعادل 19.4 مليار ريال.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن هيئة السوق المالية السعودية، بلغ  اجمالي قيم أصول الصناديق العامة نحو 137.240 مليار ريال سعودي (36.6 مليار دولار) ، مقابل 117.855 مليار ريال (31.44 مليار دولار) بالربع نفسه من عام 2018  لتصل لأعلى مستوياتها منذ عام 2013.

كما ارتفعت أصول الصناديق على أساس ربعي بنسبة 8.83 بالمائة  ؛علماً بأنها وصلت الى 126.11 مليون ريال بما يعادل (  34 مليار دولار ) في الربع الثاني من العام الجاري.

وبلغ عدد الصناديق العامة في السعودية 252 صندوقا بنهاية الربع الثالث من 2019 مقابل 264 صندوقا بنهاية الربع الثالث من 2018 مسجلة انخفاض في عدد الصناديق العامة بنسبة 4.5 بالمائة.

وجاء النمو في قيمة أصول صناديق الاستثمار العامة، نتيجة ارتفاع استثماراتها في "أسواق النقد" نحو 16.3 بالمائة بما يعادل 12 مليار ريال منذ بداية العام الجاري.

ويشتمل الصندوق الاستثماري بحسب هيئة السوق المالية السعودية على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية.

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