اقتصاد أستراليا ينمو بأقل من التقديرات رغم جهود التحفيز

مباشر: شهد اقتصاد أستراليا نمواً بوتيرة تقل عن توقعات المحللين خلال الربع الثالث من العام الحالي، على الرغم من محاولات البنك المركزي في البلاد تقديم الدعم عبر خفض الفائدة.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات أستراليا، اليوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد ارتفع بنسبة 0.4 بالمائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي بالقراءة المعدلة موسمياً مقابل زيادة 0.6 بالمائة في الربع السابق له بعد التعديل بالرفع.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن اقتصاد أستراليا سوف ينمو بنحو 0.5 بالمائة في الربع الثالث على أساس فصلي.

أداء اقتصاد أستراليا على أساس فصلي - (المصدر: مكتب إحصاءت أستراليا)

وبحسب البيانات، فإن نفقات الحكومة العامة ارتفعت 0.2 بالمائة كما زاد إنفاق الأسر بنحو 0.1 بالمائة في الربع الثالث على أساس فصلي.

محركات النمو الاقتصادي في الربع الثالث - (المصدر: مكتب إحصاءت أستراليا)

أما على أساس سنوي، فإن اقتصاد أستراليا نما بنسبة 1.7 بالمائة في الربع المنتهي في سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأبقى بنك الاحتياطي في أستراليا معدل الفائدة كما هو في اجتماع السياسة النقدية الأخير هذا العام بعد خفضه 3 مرات في العام الحالي، وسط إشارات من قبل محافظ البنك المركزي بأن برنامج التيسير الكمي خياراً مطروحاً.

وبحلول الساعة 10:40 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعدت العملة المحلية لأستراليا مقابل نظيرتها الأمريكية بنحو 0.3 بالمائة ليتراجع الدولار الأسترالي إلى 0.6829 دولار أمريكي.