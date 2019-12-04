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انكماش النشاط الخدمي في بريطانيا بأقل من التقديرات

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مباشر: انكمش النشاط الخدمي في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي، مع استمرار عدم اليقين حيال البريكست في إضعاف الإنفاق وسط ترقب الانتخابات العامة.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة ماركت للأبحاث، اليوم الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي في المملكة المتحدة سجل 49.3 نقطة بالقراءة النهائية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني مقابل 50 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النشاط الخدمي في ثاني أكبر أوروبي سوف يسجل 48.6 نقطة خلال الشهر الماضي، وهي نفس التقديرات الأولية.

ويعني تراجع النشاط الخدمي دون مستوى 50 نقطة - والذي يفصل بين التوسع والانكماش - أنه يشهد انكماشاً في الأداء.

أداء النشاط الخدمي في المملكة المتحدة - (المصدر: مؤسسة ماركت)

وبحسب البيانات، فإن الأعمال الجديدة تراجعت بأسرع وتيرة منذ يوليو/تموز 2016 مع هبوط هامشي في أنشطة الأعمال بوتيرة هي الأكبر منذ مارس/آذار الماضي.

كما استمر الطلب الضعيف في حين تراجع تضخم تكلفة المدخلات لأدنى مستوى في حوالي ثلاثة أعوام بينما ارتفع تفاؤل الشركات لأعلى مستوى في أربعة أشهر.

وبحلول الساعة 10:07 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً 1.3046 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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