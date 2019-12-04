"تداول": صفقة خاصة على "دار الأركان" بأعلى من مستويات التداول

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، تنفيذ صفقة خاصة على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، بأعلى من مستويات تداول السهم خلال الجلسة.

ووفقاً لبيانات "تداول"، بلغت قيمة الصفقة 76.48 مليون ريال، من خلال 6.65 مليون سهم، وتم تنفيذ الصفقة عند سعر 11.50 ريال.

وتم تداول سهم "دار الأركان" بجلسة الأربعاء بين مستويات 11.28 ريال و11.12 ريال، وهو أعلى وأدنى سعر للسهم حتى هذه اللحظات، على التوالي.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول.

ترشيحات:

اليوم.. انتهاء اكتتاب المؤسسات في طرح أرامكو السعودية

محللون: توقعات بتحسن السيولة بالسوق السعودي مع انتهاء اكتتاب "أرامكو"

"باعظيم" يتصدر التراجعات بأولى جلساته في السوق الرئيسية "تداول"

السوق السعودي يعاود خسائره بالمستهل.. و"الموازي" يفقد 555 نقطة

29 مليار دولار تجارة السعودية مع الدول العربية بـ9 أشهر

"سامبا كابيتال" تعلن حصيلة اكتتاب المؤسسات بطرح "أرامكو" بـ17 يوماً

العمل السعودية تلغي النطاق الأصفر في برنامج تحفيز المنشآت "نطاقات"

10 شركات وساطة تقتنص 74% من سيولة السوق السعودي بنوفمبر

ارتفاع عدد المستثمرات بالسوق السعودي خلال الربع الثالث