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"تداول": صفقة خاصة على "دار الأركان" بأعلى من مستويات التداول

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"تداول": صفقة خاصة على "دار الأركان" بأعلى من مستويات التداول "تداول": صفقة خاصة على "دار الأركان" بأعلى من مستويات التداول

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الأربعاء، تنفيذ صفقة خاصة على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، بأعلى من مستويات تداول السهم خلال الجلسة.

ووفقاً لبيانات "تداول"، بلغت قيمة الصفقة 76.48 مليون ريال، من خلال 6.65 مليون سهم، وتم تنفيذ الصفقة عند سعر 11.50 ريال.

وتم تداول سهم "دار الأركان" بجلسة الأربعاء بين مستويات 11.28 ريال و11.12 ريال، وهو أعلى وأدنى سعر للسهم حتى هذه اللحظات، على التوالي.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول. 

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