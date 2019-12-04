ترامب ينتقد ألمانيا بسبب ضعف الإنفاق على الدفاع

مباشر: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) ما زالوا لا يدفعون ما يكفي لأقوى تحالف عسكري في العالم.

وألقى ترامب في تعليقات على هامش اجتماع قادة الناتو، أمس الثلاثاء، باللوم على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بسبب عدم الوفاء بالهدف المحدد في عام 2014 والخاص بالإنفاق على الدفاع والبالغ 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تدفع ما يتراوح بين 4 إلى 4.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في حين أن ألمانيا تدفع ما يتراوح بين 1 إلى 1.2 بالمائة على أقصى تقدير.

وتابع: "هذا الوضع غير عادل".

وبحسب أحدث أرقام صادرة عن حلف الناتو، تنفق الولايات المتحدة على الدفاع أقل مما أشار إليه ترامب، حيث أنها تبلغ 3.42 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

بينما تنفق ألمانيا حالياً 1.38 بالمائة وهو ما يمثل زيادة تتجاوز 10 بالمائة عن العام الماضي.

حجم الإنفاق العسكري للدول الأعضاء - (المصدر: حلف الناتو)

وتعتبر ألمانيا الدولة الوحيدة من بين الدول الأعضاء في حلف الناتو والبالغ عددهم 19 عضواً التي لم تحقق هدف الإنفاق البالغ 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي والمحدد في القمة المنعقدة في عام 2014 في ويلز.

وكان أمين حلف شمال الأطلسي "ينس ستولتنبرغ" صرح قبل اجتماع القادة في لندن، بأن الإنفاق الدفاعي عبر الحلفاء الأوروبيين وكندا زاد بنسبة 4.6 بالمائة في عام 2019، ليكون العام الخامس على التوالي الذي يسجل زيادة.

وأضاف أنه بحلول نهاية عام 2020، سيكون الحلفاء قد استثمروا 130 مليار دولار أكثر من الأرقام المسجلة في عام 2016.

إجمالي حجم الإنفاق العسكري - (المصدر: حلف الناتو)