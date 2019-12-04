وكالة: واشنطن وبكين يقتربان من الصفقة التجارية

مباشر: أفاد تقرير حديث بأن الولايات المتحدة والصين يقتربان من التوافق على حجم التعريفات التي سيتم إلغاؤها في المرحلة الأولى من الصفقة التجارية، رغم التوترات السياسية بشأن هونج كونج.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه قد يكون من الأفضل الانتظار لما بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2020 حتى توقيع الصفقة مع الصين.

وأوضح تقرير نشرته وكالة بلومبرج نقلاً عن مصادر مطلعة على المحادثات بين الجانبين، اليوم الأربعاء، أن تعليقات ترامب بشأن تأجيل الصفقة لا يفترض أن تفسر على أنه سيتم تعطيل المحادثات.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تتوقع إتمام الصفقة قبل تطبيق التعريفات المخططة يوم 15 ديسمبر/كانون الأول رغم القضايا العالقة في الوقت الحالي.

وأوضح أن تلك القضايا العالقة تتمثل في كيفية ضمان شراء المنتجات الزراعية الأمريكية من جانب الصين وحجم التعريفات التي ستتراجع عنها الولايات المتحدة.

وشهد الأسبوع الماضي توترات قوية بين أكبر اقتصادين حول العالم على الصعيد السياسي، وهو الأمر الذي من شأنه إثارة المخاوف حيال الأوضاع التجارية.