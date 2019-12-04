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تراجع النشاط الخدمي في منطقة اليورو خلال نوفمبر

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مباشر: تراجع النشاط الخدمي في منطقة اليورو لكنه جاء أفضل من التقديرات الأولية خلال الشهر الماضي.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة ماركت للأبحاث، اليوم الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي في منطقة اليورو سجل 51.9 نقطة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني بالقراءة النهائية ومقابل 52.2 نقطة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النشاط الخدمي في منطقة اليورو سوف يسجل 51.5 نقطة في الشهر الماضي وهي نفس التقديرات الأولية.

أداء النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو - (المصدر: مؤسسة ماركت)

ويأتي أداء المؤشر الخدمي أعلى الحد الفاصل بين التوسع والانكماش البالغ 50 نقطة لكن قراءته لا تزال من بين أدنى مستويات مسجلة في 6 أعوام ونصف.

وأوضحت البيانات أن ركود الأعمال الجديدة تحد من نمو القطاع الخاص في نوفمبر/تشرين الثاني لكن مع ذلك لا يزال القطاع الخدمي هو المحرك الأساسي للنمو بشكل عام رغم تضاؤل مساهماته الإيجابية بشكل ضئيل منذ أكتوبر/تشرين الأول.

وبالنسبة لمؤشر مديري المشتريات المركب (والذي يشمل أداء قطاعي الصناعة والخدمات)، فسجل 50.6 نقطة خلال الشهر الماضي وهي قراءة أفضل من التقديرات الأولية البالغة 50.3 نقطة، ومقارنة مع 50.6 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وبحسب البيانات، فإن فرنسا لا تزال الأفضل أداءً في منطقة اليورو يليها أيرلندا وإسبانيا، في حين أن ألمانيا تواصل الانكماش لتكون الأسوأ أداءً كما أن إيطاليا سجلت أول انكماش في 6 أشهر.

وبحلول الساعة 9:27 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.1 بالمائة مسجلاً 1.1069 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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