الدولار الأمريكي يتراجع عالمياً قرب أدنى مستوى في شهر

مباشر: تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليكون قرب أدنى مستوياته في شهر تقريباً.

وأثار الرئيس الأمريكي مخاوف الأسواق بعدما أكد أنه لا يوجد ما يدعو للتسرع في إبرام صفقة تجارية مع الصين كونه يُولي أولوية لاتفاق مناسب مع الإشارة لاحتمالية تأجيلها حتى بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020.

وفي مطلع الأسبوع الجاري، أعلن ترامب فرض تعريفات تصبح سارية المفعول على الفور ضد الواردات الأمريكية من البرازيل والأرجنتين كما أن هناك توترات تجارية أخرى مع فرنسا.

وفي الوقت نفسه، حققت عملتي الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري مكاسب محلوظة مع ابتعاد المستثمرين عن الأصول الخطرة.

وينتظر المستثمرون الإفصاح عن أرقام الوظائف التي أضافها القطاع الخاص لسوق العمل الأمريكي في الشهر الماضي وسط توقعات بتدشين 137 ألف وظيفة.

كما من المقرر إعلان اليوم بيانات النشاط الخدمي في الولايات المتحدة، مع حقيقة أن الصين سجلت أفضل أداء في 7 أشهر خلال نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحلول الساعة 8:50 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة عند 1.1082 دولار في حين تراجعت أمام العملة البريطانية ليرتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.3042 دولار.

كما شهد الدولار خسائر أمام الين الياباني بأكثر من 0.1 بالمائة مسجلاً 108.49 ين فيما تراجع مقابل الفرنك السويسري بنسبة مماثلة 0.1 بالمائة ليهبط إلى 0.9858 فرنك.

وفي غضون ذلك، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 97.642، وهو أدنى مستوى منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.