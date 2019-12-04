29 مليار دولار تجارة السعودية مع الدول العربية بـ9 أشهر

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: سجلت تجارة المملكة العربية السعودية السلعية مع الدول العربية انخفاضاً طفيفاً خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2019، وسط تراجع حجم الواردات والصادرات.

ووفقاً لإحصائية أعدها "مباشر"، بلغ إجمالي تجارة المملكة العربية السعودية مع الدول العربية 108.33 مليار ريال (28.89 مليار دولار) في الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ 113.72 مليار ريال (30.32 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام 2018.

وانخفضت تجارة المملكة السلعية -غير النفطية- مع الدول العربية بنسبة 4.7 بالمائة خلال أول 9 أشهر من عام 2019 على أساس سنوي، بتراجع قيمته 5.39 مليار ريال (1.44 مليار دولار).

وسجلت السعودية عجزاً بتجارتها السلعية مع الدول العربية في الـ 9 أشهر الأولى من عام 2019 بقيمة 1.27 مليار ريال (338.4 مليون دولار)، مقارنة بفائض قيمته 3.63 مليار ريال (967.44 مليون دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي.

14.3 مليار دولار صادرات

وسجلت صادرات المملكة إلى الدول العربية في الـ 9 أشهر الأولى من عام 2019 انخفاضاً بنحو 8.8 بالمائة، وبما يعادل 5.14 مليار ريال (1.37 مليار دولار).

وبلغت الصادرات السلعية السعودية إلى الدول العربية نحو 53.53 مليار ريال (14.28 مليار دولار) في أول 9 أشهر من العام الجاري، مقارنة بـ 58.67 مليار ريال (15.65 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في وجهات صادرات المملكة العربية السعودية عربياً؛ باستحواذها على 38.4 بالمائة من مجمل صادرات المملكة للدول العربية في أول 9 أشهر من 2019.

وبلغت صادرات المملكة للإمارات 20.55 مليار ريال (5.48 مليار دولار)، مقابل 23.31 مليار ريال (6.22 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

الواردات تتراجع إلى 14.6 مليار دولار

وتراجعت واردات المملكة من الدول العربية بنسبة 0.45 بالمائة خلال العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث، وبما يعادل 245 مليون ريال (65.3 مليون دولار).

وبلغت قيمة واردات السعودية من الدول العربية 54.8 مليار ريال (14.6 مليار دولار)، مقارنة بـ 55.04 مليار ريال (14.68 مليار دولار) في أول 9 أشهر من عام 2018.

وكان المصدر الأول لواردات المملكة من الدول العربية دولة الإمارات؛ باستيراد سلع قيمتها 29.17 مليار ريال (7.78 مليار دولار)، مقابل واردات قيمتها 34.4 مليار ريال (9.17 مليار دولار) في الـ 9 أشهر الأولى من العام الماضي.

الربع الثالث

وعلى مستوى تجارة المملكة السلعية غير النفطية مع الدول العربية بالربع الثالث من 2019، سجلت انخفاضاً نسبته 8.9 بالمائة على أساس سنوي، وفقاً لحسابات "مباشر".

وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين المملكة والدول العربية 34.4 مليار ريال (9.17 مليار دولار) في أول 9 أشهر من 2019، مقارنة بـ 37.75 مليار ريال (10.07 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وسجلت المملكة عجزاً تجارياً قيمته 1.64 مليار ريال (436 مليون دولار) مع الدول العربية في العام الحالي حتى نهاية الربع الثالث، مقارنة بفائض بلغ 1.48 مليار ريال (394 مليون دولار) في الفترة المماثلة من 2018.

وبلغت صادرات المملكة للشركاء من الدول العربية 16.38 مليار ريال (4.37 مليار دولار)، لتتراجع بنحو 16.5 بالمائة عن صادرات الربع الثالث من 2018 والبالغة 19.62 مليار ريال (5.23 مليار دولار).

وانخفضت فاتورة واردات الربع الثالث 0.7 بالمائة إلى 18.02 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، مقارنة بـ 18.14 مليار ريال (4.84 مليار دولار) في الربع الثالث من 2018.

وخلال النصف الأول من عام 2019، سجلت المملكة العربية السعودية فائضاً بالتبادل التجاري مع الدول العربية بقيمة 508 ملايين ريال (135.47 مليون دولار)، مقابل فائض بقيمة 1.36 مليار ريال (362.53 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي، بتراجع نسبته 62.6 بالمائة.

وأظهرت حسابات "مباشر"، انخفاض حجم التبادل بين المملكة والدول العربية بنحو 4.7 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي، بما يعادل 3.5 مليار ريال (933 مليون دولار).

وبلغت قيمة تجارة المملكة السلعية مع الدول العربية 71.67 مليار ريال (19.11 مليار دولار) في تلك الفترة، مقابل 75.17 مليار ريال في النصف الأول من 2018.

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