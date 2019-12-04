الرئيس التنفيذي لـ"سابك": الشراكات الاستراتيجية تدعم مسار النمو المستقبلي

الرياض – مباشر: دعا نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، إلى ضرورة الاستثمار في الشراكات المربحة، ومشاركة الأفكار المبتكرة والمجدية من أجل المحافظة على مسار النمو المستقبلي للشركات.

وأضاف يوسف البنيان، خلال منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا"، وفقا لما نشرته "سابك" عبر حسابها الرسمي على "تويتر" اليوم الأربعاء، أن الشراكات الاستراتيجية أثبتت نجاحا ملحوظا بمنطقة الشرق الأوسط.

ولفت البنيان، إلى أن هناك ما يقرب من 55 بالمائة من إجمالي الطاقات الإنتاجية للكيماويات في المنطقة تدار بنظام الشراكة، مبينا أن هذا أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 25 بالمائة.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة "سابك"، إلى أنه على الرغم من تلك الأرقام إلا أن الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط تتسم بالتحفظ الشديد تجاه إقامة شراكات مثمرة خارج المنطقة، مؤكدا أن هناك مجال واسع للتحسن في هذا الصدد.

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