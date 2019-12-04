اليوم.. انتهاء اكتتاب المؤسسات في طرح أرامكو السعودية

الرياض- مباشر: تنتهي اليوم الأربعاء 4 ديسمبر/ كانون الأول، بحلول الساعة 17:00 بتوقيت السعودية، فترة اكتتاب شريحة المؤسسات بالطرح الأولي لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو".

وكشفت شركة سامبا كابيتال، والأهلي كابيتال، وإتش إس بي سي العربية السعودية، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين، عن نتائج الإقبال لشريحة المؤسسات للأيام الـ17 الأولى من طرح شركة الزيت العربية السعودية- أرامكو.

وقال المستشارون الماليون والمنسقون الرئيسيون لطرح أرامكو السعودية، أمس الثلاثاء، إن قيمة طلبات المشاركة بلغت قيمتها 189.07 مليار ريال، من خلال الاكتتاب في 5.91 مليار سهم.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للسهم يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، كما سيتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي، ورد فائض الاكتتاب في موعد أقصاه الخميس الموافق 12 ديسمبر /كانون الأول من الشهر ذاته.

وسجلت طلبات الأفراد النهائية في طرح أرامكو 47.4 مليار ريال، بإجمالي عدد مشتركين بلغ 4.91 مليون مشترك، من خلال الاكتتاب في 1.48 مليار سهم.

وأعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" عن حجم الطرح العام الأولي لجزء من أسهمها، في حدود 1.5 بالمائة من إجمالي أسهم الشركة منها 0.5 بالمائة للمستثمرين الأفراد.

ويبلغ رأسمال الشركة 60 مليار ريال، ويبلغ عدد الأسهم 200 مليار سهم.

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