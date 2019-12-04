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"باعظيم" يتصدر التراجعات بأولى جلساته في السوق الرئيسية "تداول"

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"باعظيم" يتصدر التراجعات بأولى جلساته في السوق الرئيسية "تداول" "باعظيم" يتصدر التراجعات بأولى جلساته في السوق الرئيسية "تداول"

من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: تراجع سهم شركة باعظيم التجارية، بشكل ملحوظ، في أولى جلساته بسوق الأسهم "تداول"، ليتصدر قائمة التراجعات.

وهبط السهم 6.4 بالمائة، بحلول السعة 11:35 بتوقيت السعودية، فاقدا 3.4 ريال من قيمته، ليصل إلى مستوى 49.70 ريال.

وبدأ اليوم الأربعاء 4 ديسمبر / كانون الأول، إدراج وبدء تداول أسهم شركة باعظيم التجارية بالسوق الرئيسية "تداول، بالرمز (4051)، ضمن قطاع تجزئة السلع الكمالية. 

وبلغت كمية التداول على السهم حتى هذه اللحظات، نحو 1.06 مليون سهم بلغت قيمتها 53.66 مليون ريال، من خلال 2.63 ألف صفقة.

وجاء المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، باللون الأحمر في تلك الأثناء، بتراجع نسبته 0.85 بالمائة، بخسائر بلغت 67.285 نقطة، هبط  بها إلى مستوى 7,815.75 نقطة.

ووافقت السوق المالية السعودية "تداول"، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، على طلب شركة باعظيم التجارية، بالانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.

وتم إدراج أسهم "باعظيم" في السوق الموازي "نمو"، مع انطلاق السوق في 26 فبراير/ شباط 2017.

وقررت هيئة السوق المالية السعودية، في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، تعديل قواعد الإدراج، بإضافة أحكام خاصة بآلية انتقال الشركات المدرجة بالسوق الموازية "نمو" إلى السوق الرئيسية.

وشركة "باعظيم" هي خامس شركة تنتقل من السوق الموازي "نمو" إلى السوق الرئيسية، بعد انتقال "الكثيري"، و"ريدان" و"ثوب الأصيل"، و"أبومعطي".

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