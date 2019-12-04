السعودية تتقدم بمؤشر التجارة الإلكترونية خلال 2019..والإمارات الأولى عربياً

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: سجلت المملكة العربية السعودية تقدماً بمؤشر التجارة الإلكترونية لعام 2019، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".

ووفقاً للتقرير الصادر مؤخراً، حققت المملكة مرتبة متقدمة في العام 2019 بوصولها للمركز الـ 49 عالميا، لتصعد 3 مراكز مقارنة بترتيبها الـ 52 عالميا في 2018.

ويقدر التقرير تقدم الدول في مؤشر التجارة الإلكترونية بناء على عدة مؤشرات؛ أبرزها معدل استخدام مواطني تلك الدول للإنترنت، ووجود خوادم آمنة للإنترنت وغيرها.

وحققت السعودية مركزاً متقدما في نسبة استخدام المواطنين للإنترنت بحصولها على 93 نقطة بالمؤشر خلال عام 2018 وما بعدها، لتحتل بذلك المركز الـ 13 عالميا، في حين أن هناك دول عربية مثل قطر والكويت حصلت على نسبة 100 نقطة (100 بالمائة) في المؤشر، وهما الدولتين فقط على مستوى العالم اللتان تحققان النسبة الكاملة في هذا المعيار.

وأظهر التقرير، أن 72 بالمائة من الأفراد بالمملكة (فوق 15 عاما) الذين يستخدمون الإنترنت لديهم حساب إلكترونيا يستخدمونه في عمليات الدفع.

وفيما يخص معيار وجود خوادم إنترنت آمنة؛ حصلت السعودية على 47 بالمائة، في حين كانت الدنمارك الدولة الوحيدة التي حصلت على 100 بالمائة في هذا المعيار.

وكان تقييم السعودية في معيار موثوقية الخدمات البريدية جيدا بحصولها على 81 بالمائة في المؤشر، وكانت إيرلندا الدولة التي حصلت على التقييم بالدرجة الكاملة في هذا المؤشر.

وحصلت السعودية على تقييم 73.3 بالمائة على مستوى جميع المؤشرات خلال عام 2019، لتنخفض بنحو 0.2 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار السعودية كافة المتاجر الإلكترونية لتطبيق اشتراطات نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية والتأكد من توافق أنشطتها وعروضها المقدمة للمستهلكين للنظام.

وقال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبدالله القصبي، في 9 يوليو/ تموز الماضي، إن نظام التجارة الإلكترونية يعد مرحلة تاريخية جديدة في اقتصادنا الوطني، مؤكدا أهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني في ظل التنامي الكبير الذي تشهده في المملكة التي تعد من أعلى 10 دول نمواً في العالم بنسبة نمو تتجاوز 32 بالمائة بالسنة الواحدة.

وعربياً، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً في مؤشر التجارة الإلكترونية لعام 2019 بحصولها على 83.8 بالمائة كمتوسط لإجمالي المؤشرات لتتواجد في المرتبة الـ 28 عالمياً.

وجاءت قطر في المرتبة الثانية عربيا بحصولها على تقييم 74.2 بالمائة، لتحتل المرتبة 47 عالميا، وتقفز 12 مرتبة مقارنة بالعام 2018، فيما حلت السعودية في المرتبة الثالثة، يليها الكويت بالمرتبة الرابعة عربياً، لتتواجد بتقييم 69.3 بالمائة في المرتبة الـ 55 عالميا متقدمة 10 مراكز عن العام الماضي.

وعالميا، كانت هولندا في المرتبة الأولى بحصولها على 96.4 بالمائة على مؤشر 2019 لتحافظ على صدارتها عالميا، يليها سويسرا بتقييم 95.5 بالمائة للتقدم من المرتبة الثالثة في 2018، وتراجعت سنغافورة للمركز الثالث من المركز الثالث في العام الماضي بحصولها على تقييم 95.1 بالمائة.

وخرجت الولايات المتحدة الأمريكية والصين من قائمة أفضل 10 دول بالتجارة الإلكترونية خلال عام 2019؛ إذ تواجدت أمريكا في المرتبة الـ 13 عالميا بحصولها على تقييم 91.3 بالمائة مقارنة بالمرتبة الـ 14 في العام الماضي، فيما حلت الصين بالمركز الـ 15 عالمياً بتقييم 90.5 بالمائة مقارنة بالمرتبة الـ 16 في 2018.

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