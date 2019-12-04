الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل.. و"فوتسي" البريطاني يتراجع منفرداً

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب بيانات اقتصادية ورغم عدم اليقين التجاري ، في حين تراجع فوتسي البريطاني منفرداً مع ترقب الانتخابات العامة.

ويأتي الارتفاع الذي غلب على الأسهم الأوروبية وسط انتظار المستثمرون الإفصاح عن بيانات اقتصادية جديدة تتعلق بأداء القطاع الخدمي في منطقة اليورو وألمانيا وإيطاليا وفرنسا.

وفي مستهل الجلسة، بدأت غالبية القطاعات داخل النطاق الأخضر.

وعلى صعيد آخر، تركز الأسواق بشكل كبير على التطورات التجارية العالمية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن توقيع الصفقة التجارية مع الجانب الصيني قد يؤجل لما بعد انتخابات 2020.

وفي المقابل، سجل المؤشر البريطاني خسائر مع ترقب نتائج الانتخابات العامة في المملكة المتحدة والمزمع عقدها يوم 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل كون الأغلبية في تلك الانتخابات من شأنها تحديد مصير صفقة البريكست.

ويواصل قادة الدول الأعضاء في حلف الناتو اجتماعهم لليوم الثاني على التوالي في لندن احتفالاً بالذكرى السبعين للتحالف العسكري.

وبحلول الساعة 8:17 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة ليسجل 399.02 نقطة.

في حين تراجع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة هامشية 0.09 بالمائة ليهبط إلى 7152.3 نقطة.

بينما صعد المؤشر الألماني "داكس" بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 13003.4 نقطة كما زاد المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 0.1 بالمائة إلى 5733.6 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1084 دولار.