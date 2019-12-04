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ارتفاع أسعار النفط مع ترقب اجتماع أوبك وبيانات المخزونات

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ارتفاع أسعار النفط مع ترقب اجتماع أوبك وبيانات المخزونات ارتفاع أسعار النفط مع ترقب اجتماع أوبك وبيانات المخزونات

مباشر: صعدت النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب اجتماع أوبك وبالتزامن مع انتظار البيانات الرسمية بشأن مخزونات الخام.

ويركز المستثمرون على اجتماع أوبك الذي من المقرر أن ينعقد غداً الخميس في فيينا بين الدول الأعضاء في المنظمة لمناقشة اتفاقية خفض مستويات الإنتاج الحالية.

ويعقب ذلك اجتماعاً آخر مع منتجي الخام من خارج المنظمة يوم الجمعة للتوافق على رأي جماعي وسط تكهنات بتمديد الاتفاقية حتى منتصف العام المقبل.

لكن مع ذلك لا يزال هناك شكوكاً داخل الأسواق ما إذا كانت أوبك - التي بدأت كبح الإمدادات منذ عام 2017 - ستمدد الاتفاقية الحالية فقط أم سنشهد مزيداً من الخفض في الإنتاج النفطي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات أولية بالأمس صادرة عن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة تراجعت بنحو 3.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي وهو ما يتجاوز توقعات المحللين بمقدار الضعف تقريباً.

ومن المقرر أن تفصح إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم عن البيانات الرسمية من المخزونات ومستويات إنتاج الولايات المتحدة النفطي الذي يقترب من حاجز 13 مليون برميل يومياً.

وبحلول الساعة 7:35 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.6 بالمائة ليصل إلى 61.16 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنسبة 0.5 بالمائة مسجلاً 56.36 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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