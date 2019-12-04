السوق السعودي يعاود خسائره بالمستهل.. و"الموازي" يفقد 555 نقطة

الرياض ـ مباشر: عاد سوق الأسهم السعودية "تداول"؛ للخسائر في مستهل جلسة اليوم الأربعاء؛ بضغط مباشر من قطاعي البنوك المواد الأساسية، وتراجع السوق الموازي "نمو" بشكل ملحوظ.

وهبط المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.67 بالمائة بحلول الساعة 10:50 بتوقيت السعودية، فاقداً 52.4 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 7,830.59 نقطة.

وسجل مؤشر السوق الموازي تراجعا نسبته 7.25 بالمائة، في هذه الأثناء، بخسائر بلغت 555.36 نقطة، ليصل إلى مستوى 7,108.91 نقطة.

وبلغت كمية التداول، بالسوق الرسمي، حتى هذه اللحظات نحو 20.25 مليون سهم، بلغت قيمتها 434.3 مليون ريال من خلال 23.35 ألف صفقة.

وتوقع عدد من المحللين لـ "مباشر" عودة التداولات لمستوياتها الطبيعية بسوق الأسهم السعودية، بالفترة القادمة، مع انتهاء اكتتاب أرامكو السعودية، ورجحوا هبوط السوق تأثراً بالأسواق الأمريكية.

وغلب اللون الأحمر على أداء القطاعات بـ"تداول"، بصدارة قطاع المرافق العامة، الذي هبط 1.45 بالمائة، وتراجع قطاع البنوك 0.81 بالمائة، وبلغت خسائر "المواد الأساسية" 0.58 بالمائة

واقتصرت المكاسب على 5 قطاعات، تصدرها قطاع تجزئة الأغذية بارتفاع نسبته 0.3 بالمائة، وسجل قطاع الاتصالات ارتفاعاً هامشياً بلغت نسبته 0.07 بالمائة.

وفيما يخص أداء الأسهم، تصدر "باعظيم" خسائر السوق الرسمي، بتراجع نسبته 4.9 بالمائة، في أولى جلساته بالسوق الرسمي، وجاء "ثمار" في صدارة المكاسب بارتفاع نسبته 8.76 بالمائة.

وعلى مستوى أسهم "الموازي"، جاء "الوطنية للبناء والتسويق" في مقدمة الخسائر، بتراجع نسبته 9.35 بالمائة، ولم يشهد السوق أية ارتفاعات في هذه الأثناء.

وأنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، تعاملات جلسة أمس الثلاثاء على ارتفاع نسبته 0.63 بالمائة، ليعاود مكاسبه في ظل ارتفاع جماعي للقطاعات الرئيسية.

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