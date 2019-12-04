النشاط الخدمي في الصين يرتفع لأعلى مستوى بـ7 أشهر

مباشر: ارتفع النشاط الخدمي في الصين لأعلى مستوى في 7 أشهر خلال نوفمبر/تشرين الثاني، ليعطي إشارة إيجابية أخرى حيال ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤشري "ماركت وكاسين"، اليوم الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الصين ارتفع إلى 53.5 نقطة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني مقابل 51.1 نقطة المسجلة في أكتوبر/تشرين الأول.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النشاط الخدمي في الاقتصاد الأكبر عالمياً بعد الولايات المتحدة سوف يسجل 51.2 نقطة في الشهر الماضي.

ويستمر المؤشر في تسجيل قراءة أعلى الحد الذي يفصل التوسع في النشاط عن الانكماش والبالغ 50 نقطة، ليقف عند أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان في الشهر الماضي.

أداء النشاط الاقتصادي في الصين - (المصدر: مؤشري "ماركت وكاسين")

وبحسب البيانات، فإن الأعمال الجديدة في القطاع الخدمي شهدت توسعاً بشكل قوي كما أن حجم الطلبيات الجديدة من الخارج سجلت زيادة بوتيرة متسارعة في الشهر الماضي.

وبالنسبة للمؤشر المركب والذي يرصد أداء قطاعي الصناعة والخدمات معاً، صعد إلى 53.2 نقطة في الشهر الماضي مقابل 52 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وتُعد قراءة النشاط الاقتصادي في الصين خلال نوفمبر/تشرين الثاني هي أعلى وتيرة نمو في 21 شهراً.

ويستمر اقتصاد الصين في التعافي خلال الشهر الماضي مع تحسن كل من الطلب المحلي والأجنبي لكن ثقة الشركات لا تزال خافتة، الأمر الذي يعكس أثر عدم اليقين الناجم عن النزاعات التجارية بين واشنطن وبكين، وفقاً لما ذكرته البيانات.

وبحلول الساعة 7:28 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.1 بالمائة لتصعد الورقة الخضراء إلى 7.0690 يوان.