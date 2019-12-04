الأسهم اليابانية تتراجع بالختام بعد تعليقات ترامب بشأن التجارة

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، ليفقد نيكي حوالي 250 نقطة بعد التعليقات السلبية التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التجارة.

ويأتي الهبوط في البورصة اليابانية في نطاق أوسع من الخسائر داخل الأصول الخطرة بشكل عام بعد إشارة ترامب إلى أنه ليس هناك داعي للعجلة في إبرام صفقة مع الصين.

وأثارت تعليقات الرئيس الأمريكي التي تقترح تأجيل الصفقة التجارية لما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، والتي جاءت على هامش مشاركته قمة حلف الناتو، مخاوف المستثمرين حيال التوترات التجارية العالمية.

وفي الوقت نفسه، تأثرت الأسواق المالية في اليابان سلباً مع قوة الين والذي شهد مكاسب تتجاوز 1 بالمائة في غضون الـ48 ساعة الماضية، الأمر الذي أحبط شهية المصدرين في البلاد.

وبنهاية الجلسة، انخفض مؤشر نيكي الياباني بأكثر من 1 بالمائة أو ما يعادل 244 نقطة ليغلق عند مستوى 23135.2 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر توبكس الأوسع نطاقاً، فتراجع بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 1703.3 نقطة.

وبحلول الساعة 7:19 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 بالمائة مسجلاً 108.52 ين.