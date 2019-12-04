أسعار الذهب ترتفع عالمياً لأعلى مستوى في شهر

مباشر: صعدت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتكون بالقرب من أعلى من مستوى في شهر مع تكالب المستثمرين على الأصول الآمنة.

واستفاد المعدن الأصفر من عودة الشكوك التجارية بعد تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة حلف الناتو والتي أكد خلالها أنه قد يكون من الأفضل تأجيل توقيع الصفقة التجارية لما بعد انتخابات الرئاسة في 2020.

ويأتي الاتجاه الصعودي في أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد موجة من الخسائر شهدها مؤخراً جاءت على خلفية تهدئة في التوترات التجارية وانخفاض حدة المخاوف الاقتصادية.

وتتزامن المكاسب في أسعار المعدن مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة والخسائر في أسواق الأسهم حول العالم.

وينظر المستثمرون باهتمام إلى بيانات التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي والنشاط الخدمي في الولايات المتحدة والتي من المقرر إعلانها في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 6:46 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بأكثر من 0.1 بالمائة أو ما يعادل 2.10 دولار ليسجل 1486.50 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكان المعدن الأصفر سجل بالأمس أعلى تسوية منذ جلسة 6 نوفمبر/تشرين الثاني عند مستوى 1484.40 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، شهد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس زيادة 0.2 بالمائة أو ما يوازي 3.22 دولار ليصعد إلى 1480.83 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 97.756.