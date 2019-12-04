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"الوطنية للتعليم" تحدد موعد الجمعية العامة لمناقشة توزيعات الأرباح

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"الوطنية للتعليم" تحدد موعد الجمعية العامة لمناقشة توزيعات الأرباح "الوطنية للتعليم" تحدد موعد الجمعية العامة لمناقشة توزيعات الأرباح

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم، عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، بتاريخ 25 ديسمبر / كانون الأول الجاري، لمناقشة توزيعات الأرباح.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الأربعاء، أنه سيتم التصويت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المنتهي في 31 أغسطس / آب 2019، بواقع 0.80 ريال للسهم.

وأشارت إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية، والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً.

ويتم التصويت خلال الجمعية على التقرير السنوي لمجلس الادارة ومراجع الحسابات، عن العام المنتهي في 31 أغسطس / آب 2019، إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن تلك الفترة.

كما يتم التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام المالي المنتهي في 2020، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع بما يتناسب مع وضع الشركة المالي، وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية.

وتناقش الجمعية كذلك، إعادة توجيه استخدام متحصلات الطرح، إلى جانب تعديل عدد من المواد من النظام الأساسي للشركة، بالإضافة للنظر في بقية البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وكشفت النتائج المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس / آب 2019، نمو صافي الأرباح 3.1 بالمائة، إلى 50.39 مليون ريال ، مقابل 48.87 مليون ريال، للعام السابق.

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