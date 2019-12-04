محللون: توقعات بتحسن السيولة بالسوق السعودي مع إنهاء اكتتاب "أرامكو"

من : بدور الراعي

الرياض- مباشر: توقع عدد من المحللين لـ مباشر عودة التداولات لمستوياتها الطبيعية بسوق الأسهم السعودية خلال تعاملات يوم الأربعاء مع الانتهاء من اكتتاب شركة أرامكو السعودية للمؤسسات؛ والذي من المقرر أن ينتهي اليوم الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول، اضافة الى قرب نهاية الربع الرابع والاعلان عن النتائج المالية للشركات وقرب نهاية عام 2019 مع توجه أغلب المحافظ لبناء مراكز جديدة؛ فيما رجح آخرون تراجع السوق تأثراً بالأسواق الأمريكية وتصريحات الرئيس "دونالد ترامب" بشأن تأجيل محتمل للاتفاق التجاري مع الصين .



وتوقع المحلل الاقتصادي محمد السويد أن يشهد السوق في الفترة المقبلة تحسناً ملحوظاً في التداولات وحتى انتهاء شهر ديسمبر / كانون الأول مع قرب إعلان الشركات عن نتائجها المالية، إضافة إلى السيولة التي ستدخل للسوق مع بدء تداول أرامكو.

وأضاف السويد لـ" مباشر"، أنه مع اقتراب نهاية العام سوف نشهد عمليات بناء مراكز جديدة على الأسهم القيادية وذلك وفقا لتقديرات العوائد السنوية والأرباح المتوقعة.

وأشار إلى إنه من المفترض ألا يكون هناك مجازفة من قبل المستثمرين مثل الاتجاه للقروض للاكتتاب في أرامكو لكونها لها مخاطرة كبيرة في تلك الفترة.

وأنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، تعاملات جلسة أمس الثلاثاء على ارتفاع، ليعاود مكاسبه في ظل ارتفاع جماعي للقطاعات الرئيسية مرتفعا بنسبة 0.63 بالمائة الى مستوى 7883.03 نقطة بمكاسب بلغت 49.65 نقطة.

وشهدت التداولات ارتفاعا ملحوظ مقارنة بجلسة أمس الإثنين، حيث بلغ حجم التداولات نحو 103.27 مليون سهم مقابل 80.77 مليون سهم وبقيمة 2.55 مليار ريال مقابل 2.16 مليار ريال بجلسة الاثنين.

وكشفت شركة سامبا كابيتال، والأهلي كابيتال، وإتش إس بي سي العربية السعودية، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين، أمس الثلاثاء عن نتائج الإقبال لشريحة المؤسسات للأيام الـ17 الأولى من طرح شركة الزيت العربية السعودية- أرامكو.

ضبابية

من جهته توقع عضو جمعية الاقتصاد السعودية سعد آل ثقفان لـ" مباشر" أن يستهل السوق السعودي اليوم على تراجع مع اخبار نهاية اكتتاب ارامكو بالنسبة للمؤسسات، وقرب عودة فائض الاكتتاب و تداول ارامكو.

وأضاف آل ثقفان أن هناك أخبار سلبية و هو ما يحدث في اسواق المال العالمية و النفط والتي قد تؤثر على مسار جلسة اليوم ، متوقعاً تراجع للمؤشر العام و محاولة اختبار نقاط سفلية ليكون قاع ، ومنها للانطلاقة الى اعلى من مستويات الـ 8100 نقطة.

وتابع آل ثقفان إن السوق لا يزال يعاني من نقص السيولة، مشيراً الى أنه من المتوقع أن يتفاعل بشكل جيّد مع نتائج اكتتاب أرامكو في الفترة القادمة.

ووافقه الرأي المحلل المالي، قاسم العلي، متوقعاً انخفاض المؤشر العام لمستويات 8700 متأثرةً بالأسواق الأمريكية وتصريحات الرئيس "دونالد ترامب" بشأن تأجيل محتمل للاتفاق التجاري مع الصين، فضلاً عن تهديدات تجارية لفرنسا.

وإنخفضت أسواق الأسهم الأمريكية أمس الثلاثاء بعد أن اشار الرئيس إلى أن عقد صفقة تجارية امريكية ـ صينية ربما يتأجل حتى انتخابات عام 2020.

كما انخفض سعر خام برنت بنسبة 0.2 بالمائة، في ظل الضبابية على الطلب على الطاقة كما اغلقت عقود الخام الرئيسية خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط عند 60.82 دولار و56.10 دولار على التوالي.

وفنياً؛ أكد المحلل بأسواق المال، محمد الميموني لـ مباشر أن الحركة الفنية الحالية للمؤشر تعتبر إيجابية ولكن تراجع السيولة إلى هذه المستويات قد يدفع مزيداً من المتداولين للترقب والحذر خاصة مع ترقب انتظار أوبك +2 المترقب في 4 و5 ديسمبر/كانون الثاني الحالي.

كما توقع المحلل بأسواق المال جمال عبد الحميد لـ "مباشر" إن المؤشر العام للسوق السعودي حقق الهدف الأول له بكسره مستويات الـ 7876 نقطة، متوقعاً استمرار حركة الصعود للوصول لمستويات الـ 7916 نقطة، لافتاً الى أنه في حالة اختراقه سيتجه المؤشر لمستوى الـ7954 نقطة.

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