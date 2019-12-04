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اليوم.. بدء تداول أسهم "باعظيم" بالسوق الرئيسية

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اليوم.. بدء تداول أسهم "باعظيم" بالسوق الرئيسية اليوم.. بدء تداول أسهم "باعظيم" بالسوق الرئيسية

الرياض- مباشر: يبدأ اليوم  الأربعاء 4  ديسمبر/ كانون الأول 2019، إدراج وبدء تداول أسهم شركة باعظيم التجارية في السوق الرئيسية "تداول، بنسبة تذبذب يومي 10 بالمائة.

وأعلنت السوق المالية السعودية "تداول"، في وقت سابق أنه سيتم تداول أسهم الشركة بالسوق الرئيسية، ضمن قطاع تجزئة السلع الكمالية. 

ووافقت "تداول" في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على طلب شركة باعظيم التجارية الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وذلك برأس مال 101.25 مليون ريال وبعدد أسهم 10.125 مليون سهم.

ووافق مجلس إدارة شركة "باعظيم" بالتمرير، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على الانتقال من السوق الموازي إلى السوق الرئيسية.

واعتمدت هيئة السوق المالية ، في وقت سابق، قواعد طرح الأوراق المالية، والالتزامات المستمرة المعدلة والتعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المعدلة، لتتيح انضمام شركات السوق الموازي للرئيسي.

وتعتبر "باعظيم التجارية" هي الشركة الخامسة التي تنتقل من "نمو" إلى "تاسي" بعد كل من "أبومعطي" و "ريدان الغذائية" و "الكثيري" و"ثوب الأصيل".

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