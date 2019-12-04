"ساسكو" توقع اتفاقية تمويل إسلامي مع "ساب" للاكتتاب في "أرامكو"

الرياض- مباشر: أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع "بنك ساب" بقيمة 190 مليون ريال، بغرض تنويع استثماراتها بالاكتتاب في شركة "أرامكو السعودية".

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، أن مدة التمويل 5 سنوات من تاريخ السحب.

وأشارت الى أنها قد حصلت على التمويل مقابل سند لأمر بقيمة 100 بالمائة من إجمالي التسهيلات، بالإضافة إلى رهن محفظة الأسهم الخاصة بإكتتاب أرامكو.

كما أوضحت أنه سيتم تحديد مبلغ التمويل بناءً على الأسهم التي سيتم تخصيصها للشركة بعد الإكتتاب.

و أعلنت "ساسكو" مؤخراً عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات ائتمانية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع البنك السعودي الفرنسي.

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