مساهمو "سدافكو" يقرون شراء جزء من أسهمها

الرياض ـ مباشر: أقرت الجمعية العامة غير العادية، لمساهمي الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، توصية مجلس الإدارة بشراء جزء من أسهمها بغرض استخدامها كأسهم خزينة.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الأربعاء، أن تمويل عملية الشراء سيكون من موارد الشركة الذاتية.

وأشارت إلى أنه تم تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية.

كما نوهت إلى أنه تمت الموافقة على الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 5 سنوات، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها بالأنظمة واللوائح.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، بشراء جزء من أسهم الشركة لا يتجاوز 2.75 مليون سهم، تمثل 8.46 بالمائة من رأس المال.

وأتمت الشركة، في وقت سابق شراء 500.25 ألف سهم، تمثل 1.539 بالمائة من أسهم الشركة، بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية، التي عقدت اجتماعها في ديسمبر / كانون الأول 2018.

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