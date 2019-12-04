قمة أكرونيس CyberFit# توفر الحماية السيبرانية التي تحتاج إليها دولة الإمارات بشدة.

استضافت أكرونيس الخبيرة في مجال الأمن السيبراني مقدمي الخدمات والشركات من المنطقة لقمة تجمع كافة أصحاب المصلحة، جرت وقائع هذه القمة في جزيرة ياس في أبوظبي، وذلك بغرض النقاش في إطار السعي لتحريك جهود الابتكار في مجال الأمن السيبراني ومناقشة تحديات إدارة البيانات في العصر الحديث، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات لمكافحة الخطر المتزايد من الهجمات الإلكترونية.

من المنتظر أن يساعد الحدث الافتتاحي - الذي أُطلق عليه قمة CyberFit - في إتمام جهود الحكومة الإماراتية لتعزيز الاستثمارات في مجال الأمن السيبراني في جميع أنحاء الدولة، وذلك من خلال استراتيجيتها الوطنية للأمن السيبراني (NCS) التي أطلقتها مؤخرًا.

وبما لدولة الإمارات من موقع استراتيجي وبوصفها مركزًا تجاريًا، إلى جانب التحديث السريع وزيادة انتشار الهواتف الذكية، فقد كشفت النتائج الأخيرة عن زيادة بنسبة 12% في هجمات البرمجيات الخبيثة التي حدثت في الأشهر الثلاثة الأولى من 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

الكشف عن أدوات جديدة للحماية السيبرانية

ومن ضمن فعاليات القمة؛ أزاحت أكرونيس الستار عن ثلاثة حلول جديدة لمنطقة الخليج للحماية السيبرانية. يُعد الشرق الأوسط سوقًا من أسرع الأسواق نموًا لأكرونيس، في ظل وجود 6000 موزع ممن يروجون ويستخدمون تقنيات أكرونيس في المنطقة.

وتشمل هذه التقنيات كل من: "أكرونيس سايبر بروتيكت" التي تجمع ما بين سبع قدرات أساسية للحماية السيبرانية في هيئة حل واحد سهل الاستخدام، و"أكرونيس سايبر بلاتفورم" التي من المقرر أن توفر للمطورين وبائعي البرمجيات المستقلين القدرة على تخصيص حلول أكرونيس للحماية السيبرانية وتوسيعها ودمجها. كما صُممت "أكرونيس سيابر إنفراستراكتشر" لتقديم حلٍ اقتصاديٍ مُحسّنٍ وسهل الاستخدام وموثوق به في مجال البنية التحتية لنشر الحماية السيبرانية.

تحدث في القمة السيد نضال عثمان، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة ستارلينك قائلًا: "كان اعتماد الحلول السحابية أحد المجالات التي شهدت نموًا في الشرق الأوسط." ووصف قمة أكرونيس CyberFit# بأنها: "قد جاءت في الوقت المناسب لأولئك الذين يبحثون عن وسيلة آمنة للبدء في استخدام تقنيات السحابة."

"كل يوم، يهرع المزيد من البائعين في مجال السحابة إلى سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المربح، بقيمة تقدر بنحو 2.2 مليار دولار للبائعين في هذا المجال. ومن المتوقع زيادة هذا الرقم بنسبة 24% سنويًا في المتوسط، حيث تخصص حكومة الإمارات العربية المتحدة الموارد من أجل تقنيات السحابة لتشغيل مشروعات مدنها الذكية."

من جانبه، صرح سيرغي بيلوسوف المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أكرونيس بأن طريقة النسخ الاحتياطي التقليدي قد ماتت ولم تعد كافية لتوفير مجرد جانب واحد من احتياجات الشركات لحماية نفسها.

"لقد شهدت كافة حلولنا عملية إعادة تصميم مستمرة لتتمكن الآن من توفير الحماية السيبرانية الشاملة، ليس لضمان أن البيانات آمنة فقط، ولكن أيضًا تحقيق سهولة الوصول إليها والتأكد من صحتها. نريد للشركات أن تتيقن أن بياناتها لم يُتلاعب بها أو تُزوّر بأي شكل من الأشكال. نريد لهم أن يكونوا قادرين على الثقة ببياناتهم."