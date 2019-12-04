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تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن توقيع إتفاقية تسهيلات إئتمانية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع البنك السعودي البريطاني (ساب)

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تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن توقيع إتفاقية تسهيلات إئتمانية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع البنك السعودي البريطاني (ساب) تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن توقيع إتفاقية تسهيلات إئتمانية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع البنك السعودي البريطاني (ساب)
بند توضيح مقدمة تعلن الشركة لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن توقيع إتفاقية تسهيلات إئتمانية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع بنك ساب ، وذلك على النحو التالي: تاريخ الحصول على التمويل 1441-04-06 الموافق 2019-12-03 الجهة الممولة بنك ساب. قيمة التمويل تمويل متوسط الأجل بقيمة 190 مليون ريال سعودي. مدة التمويل تمتد مدة التمويل متوسط الأجل إلى 5 سنوات من تاريخ السحب. الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر بقيمة 100% من إجمالي التسهيلات، بالإضافة إلى رهن محفظة الأسهم الخاصة بإكتتاب أرامكو. الهدف من التمويل يكمن الهدف من وراء هذه الإتفاقية إلى تنويع إستثمارات الشركة وذلك بالإكتتاب في شركة أرامكو . أطراف ذات علاقة لا توجد أطراف ذات علاقة في الإتفاقية. معلومات اضافية تم إستكمال إجراءات توقيع الإتفاقية بتاريخ 03 ديسمبر 2019م.

سيتم تحديد مبلغ التمويل بناءً على الأسهم التي سيتم تخصيصها للشركة بعد الإكتتاب.

مباشر (اقتصاد)

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