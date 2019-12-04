تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن توقيع إتفاقية تسهيلات إئتمانية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع البنك السعودي البريطاني (ساب)