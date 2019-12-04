أخبار عاجلة

أيمن المزين: سيتم تحديد اللاعبين اللذين يحتاجهم طنطا بعد مواجهة أسوان -
فايز عريبي. رئيس نادي طنطا يتحدث عن الظلم التحكيمي الذي تعرض له فريقه أمام مصر للمقاصة -
من مصر | أهمية مبدأ التعايش أمام دعوات التكفير التي تطلقها الجماعات التكفيرية؟ د. علي جمعة يجيب​​ -
(الحكاية) يتابع مشروعات الكباري الجديدة بمصر الجديدة -
من مصر | فقرة السوشيال ميديا “متخليش حد يخدعك”.. حسابات مزورة لترويج الشائعات عن مصر (كاملة) -
من مصر | أسرة البرنامج تحتفل بعيد ميلاد هاني شاكر "أمير الغناء العربي" -
من مصر | نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم ولقاء مع الحكومة لبحث تطورات ملف حوكمة المنظومة الضريبية -
من مصر | موجز "من مصر" لأهم وآخر الأخبار على الصعيدين المحلي والدولي​ -
من مصر | "المسرح الملهم".. صحيفة الإندبندنت البريطانية تشيد بمنتدى شباب العالم -
من مصر | الجنيه المصري أقوى العملات أداء أمام الدولار في الأسواق الناشئة خلال 2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

إعلان الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

Google+ Print
إعلان الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول ) إعلان الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )
بند توضيح مقدمة تعلن الشركة لمنتجات الألبان والأغذية سدافكو عن إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 06041441هـ ( حسب تقويم أم القرى) الموافق 03122019م في فندق هيلتون – قاعة أمواج – بمدينة جدة ، و بإكتمال النصاب النظامي لعقد الإجتماع بحضور ما نسبته (60.12% ) من عدد الأسهم الممثلة في رأس المال. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة فندق هيلتون – قاعة أمواج- في مدينة جدة تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-04-06 الموافق 2019-12-03 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 نسبة الحضور 60.12% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1-الأستاذ / أحمد محمد حامد المرزوقي (عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة ) وبموجب تفويض من الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة .

2-الأستاذ / مساعد عبدالله عبدالعزيز النصار (عضو مجلس الإدارة ) وبموجب تفويض من سمو الشيخ / حمد صباح الأحمد ( رئيس مجلس الإدارة ) لحضور ورئاسة إجتماع الجمعية العامة الغير عادية .

3-الأستاذ/ سليمان سعود الجار الله ( عضو مجلس الإدارة و رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) وبموجب تفويض من الأستاذ/ عبدالله يعقوب بشارة ( عضو مجلس الإدارة )

4-الأستاذ / سعيد أحمد سعيد باسمح ( عضو مجلس الإدارة ) متغيب

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- سليمان سعود الجار الله (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- االموافقة على شراء الشركة لعدد يصل إلى مليونين وسبعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسون سهم من أسهمها والإحتفاظ بها كأسهم خزينة، على أن يكون تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها إثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

2- الموافقة على الإحتفاظ بالأسهم المشتراة حتي 5 سنوات وبعد إنقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر