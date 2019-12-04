إعلان الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

بند توضيح مقدمة تعلن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية سدافكو عن إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 06041441هـ ( حسب تقويم أم القرى) الموافق 03122019م في فندق هيلتون – قاعة أمواج – بمدينة جدة ، و بإكتمال النصاب النظامي لعقد الإجتماع بحضور ما نسبته (60.12% ) من عدد الأسهم الممثلة في رأس المال. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة فندق هيلتون – قاعة أمواج- في مدينة جدة تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-04-06 الموافق 2019-12-03 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 نسبة الحضور 60.12% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1-الأستاذ / أحمد محمد حامد المرزوقي (عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة ) وبموجب تفويض من الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة .

2-الأستاذ / مساعد عبدالله عبدالعزيز النصار (عضو مجلس الإدارة ) وبموجب تفويض من سمو الشيخ / حمد صباح الأحمد ( رئيس مجلس الإدارة ) لحضور ورئاسة إجتماع الجمعية العامة الغير عادية .

3-الأستاذ/ سليمان سعود الجار الله ( عضو مجلس الإدارة و رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) وبموجب تفويض من الأستاذ/ عبدالله يعقوب بشارة ( عضو مجلس الإدارة )

4-الأستاذ / سعيد أحمد سعيد باسمح ( عضو مجلس الإدارة ) متغيب

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- سليمان سعود الجار الله (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- االموافقة على شراء الشركة لعدد يصل إلى مليونين وسبعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسون سهم من أسهمها والإحتفاظ بها كأسهم خزينة، على أن يكون تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها إثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

2- الموافقة على الإحتفاظ بالأسهم المشتراة حتي 5 سنوات وبعد إنقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.