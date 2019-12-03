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محدث.. "داو جونز" يفقد 280 نقطة بالختام مع الأزمات التجارية

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محدث.. "داو جونز" يفقد 280 نقطة بالختام مع الأزمات التجارية محدث.. "داو جونز" يفقد 280 نقطة بالختام مع الأزمات التجارية

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بوتيرة قوية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث فقد "داو جونز" أكثر من 280 نقطة مع تجدد المخاوف التجارية.

وكان سهما "كاتربيلر" و"آبل" أكبر الخاسرين بعدما تراجعا بنحو 2 بالمائة و1.8 بالمائة على الترتيب.

وجاءت خسائر "وول ستريت" بعد التصريحات السلبية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصفقة التجارية مع الصين قد يتم تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية 2020.

وأضاف أن الصين ترغب في عقد صفقة تجارية حالياً، لكن الرئيس الأمريكي رفض تحديد موعد معين لإتمام الاتفاق التجاري.

فيما أعلنت واشنطن أنه سيتم فرض تعريفات تصل إلى 100 بالمائة على منتجات فرنسية بقيمة 2.4 مليار دولار تستوردها الولايات المتحدة، مما جعل فرنسا تتوعد بالرد.

وعند الختام، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1 بالمائة مسجلاً 27502 نقطة، ليفقد 280.2 نقطة، بعد أن تجاوزت خسائره 400 نقطة خلال التعاملات.

وانخفض "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو 0.7 بالمائة إلى 3093.2 نقطة، فيما شهد "ناسداك" التكنولوجي خسائر بنحو 0.5 بالمائة إلى 8520.6 نقطة.

وبحلول الساعة 9:10 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.744.

مباشر (اقتصاد)

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