أنقرة: أردوغان سيعقد قمة رباعية حول سوريا خلال اجتماعات زعماء دول الناتو في لندن

جي بي سي نيوز :- ذكرت أنقرة أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ينوي عقد قمة رباعية مع زعماء فرنسا وبريطانيا وألمانيا حول الملف السوري خلال اجتماعات حلف الناتو في لندن.

وأكد المتحدث باسم "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا والذي يتزعمه أردوغان، عمر جليك، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في أنقرة، أن أردوغان سيتوجه إلى لندن للمشاركة في قمة الناتو التي تعقد يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأوضح أن أردوغان سيلتقي نظيريه الأمريكي، دونالد ترامب، والفرنسي ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون.

كما أفاد بأن أردوغان سيعقد على هامش هذه الاجتماعات قمة رباعية مع قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا تتمحور حول الشأن السوري.

وقال المسؤول، تعليقا على مواقف دول الناتو حول عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" العسكرية، التي نفذتها تركيا في سوريا منذ العام 2016 ضد تنظيمي "داعش"، المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، و"وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها إرهابية، فقط أنقرة: "أصدقاؤنا في الناتو يقولون إنهم يتفهمون مخاوفنا الأمنية، لكننا لا نلمس دعما على الأرض، وبالرغم من ذلك، فإن تركيا تمتلك القدرة والامكانات اللازمة لضمان أمنها بمفردها".

وتتعرض تركيا لانتقادات مستمرة من قبل دول الناتو بسبب إطلاقها، يوم 9 أكتوبر الماضي، عملية "نبع السلام" شمال شرق سوريا ضد "وحدات حماية الشعب"، التي يتعاون معها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد "داعش" بينما تقول تركيا إنها ذراع لـ"حزب العمال الكردستاني".

المصدر: الأناضول + وكالات