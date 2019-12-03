الأردن يمنع مسؤولين إسرائيليين من دخول المملكة

جى بي سي نيوز :- قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الأردن تصرف اليوم الثلاثاء "بشكل خطير"، بمنعه مسؤولين إسرائيليين من دخول المملكة بسسب لباس ديني.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "تم الاتفاق مسبقا مع بعض الإسرائيليين المذكورين باستبدال القلنسوة اليهودية بقبعة لأسباب أمنية، إلا أنهم تفاجأوا لدى عبورهم إلى الجانب الأردني، بمنعهم من الدخول وذلك لارتداء بعضهم الزي الديني" ، وفق ما نشر موقع روسيا اليوم .

ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين الإسرائيليين في المكان أنه تم تفتيشهم ثلاث مرات وإجبارهم على الانتظار لعدة ساعات.

وأضافت الصحيفة أنه "تم الاتصال بعمان لطلب الإذن بدخولهم إلى المملكة، لكن كثيرين منهم قرروا العودة إلى إسرائيل بسبب التعامل مع الوفد الإسرائيلي".