"سامبا كابيتال" تعلن حصيلة اكتتاب المؤسسات بطرح "أرامكو" بـ17 يوماً

الرياض – مباشر: كشفت شركة سامبا كابيتال، والأهلي كابيتال، وإتش إس بي سي العربية السعودية، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين، عن نتائج الإقبال لشريحة المؤسسات للأيام الـ17 الأولى من طرح شركة الزيت العربية السعودية- أرامكو.

وقال المستشارون الماليون والمنسقون الرئيسيون لطرح أرامكو السعودية، في بيان اطلع عليه "مباشر" اليوم الثلاثاء، إن قيمة طلبات المشاركة بلغت قيمتها 189.037 مليار ريال، من خلال الاكتتاب في 6.301 مليار سهم.

وتستمر فترة عملية بناء سجل الأوامر حتى يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول 2019، حتى الساعة 17:00 بتوقيت المملكة، بحسب البيان.

وسجلت طلبات الأفراد النهائية في طرح أرامكو 47.4 مليار ريال، بإجمالي عدد مشتركين بلغ 4.91 مليون مشترك، من خلال الاكتتاب في 1.48 مليار سهم.

وأعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" عن حجم الطرح العام الأولي لجزء من أسهمها، في حدود 1.5 بالمائة من إجمالي أسهم الشركة منها 0.5 بالمائة للمستثمرين الأفراد.

ويبلغ رأسمال الشركة 60 مليار ريال، ويبلغ عدد الأسهم 200 مليار سهم.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للسهم يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، كما سيتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي، ورد فائض الاكتتاب في موعد أقصاه الخميس الموافق 12 ديسمبر /كانون الأول من الشهر ذاته.

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