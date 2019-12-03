أخبار عاجلة

أيمن المزين: سيتم تحديد اللاعبين اللذين يحتاجهم طنطا بعد مواجهة أسوان -
فايز عريبي. رئيس نادي طنطا يتحدث عن الظلم التحكيمي الذي تعرض له فريقه أمام مصر للمقاصة -
من مصر | أهمية مبدأ التعايش أمام دعوات التكفير التي تطلقها الجماعات التكفيرية؟ د. علي جمعة يجيب​​ -
(الحكاية) يتابع مشروعات الكباري الجديدة بمصر الجديدة -
من مصر | فقرة السوشيال ميديا “متخليش حد يخدعك”.. حسابات مزورة لترويج الشائعات عن مصر (كاملة) -
من مصر | أسرة البرنامج تحتفل بعيد ميلاد هاني شاكر "أمير الغناء العربي" -
من مصر | نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم ولقاء مع الحكومة لبحث تطورات ملف حوكمة المنظومة الضريبية -
من مصر | موجز "من مصر" لأهم وآخر الأخبار على الصعيدين المحلي والدولي​ -
من مصر | "المسرح الملهم".. صحيفة الإندبندنت البريطانية تشيد بمنتدى شباب العالم -
من مصر | الجنيه المصري أقوى العملات أداء أمام الدولار في الأسواق الناشئة خلال 2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

النواب الأمريكي:ترامب استغل سلطته لتحقيق مكاسب شخصية وعرقل تحقيقات مساءلته

Google+ Print
النواب الأمريكي:ترامب استغل سلطته لتحقيق مكاسب شخصية وعرقل تحقيقات مساءلته النواب الأمريكي:ترامب استغل سلطته لتحقيق مكاسب شخصية وعرقل تحقيقات مساءلته

مباشر: اتهم الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي الرئيس دونالد بإساءة استخدام السلطة للفوز في انتخابات عام 2020 ، قائلين إنه طالب بالتدخل الأجنبي، وأمر بحملة غير مسبوقة لعرقلة تحقيقات المساءلة في الكونجرس.

أصدرت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب التي يقودها الديمقراطييون اليوم الثلاثاء تقريرها بشأن تحقيقات مساءلة ترامب، مشيرةً: "مخطط الرئيس ترامب أضر السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه أوكرانيا وقوض أمننا القومي لصالح تحقيقين له دوافع سياسية من شأنه أن يساعد في إعادة انتخابه للرئاسة".

وأوضح التقرير أن ترامب أصر الرئيس ترامب علناً ​​وبشكل متكرر في حث الحكومات الأجنبية، بما في ذلك أوكرانيا والصين، على التحقيق مع منافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن، ونجله.

وتابع التقرير: "هذه الدعوة المستمرة للتدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية تمثل خطراً واضحاً وحاضراً بأن الرئيس سيواصل استخدام سلطة مكتبه لتحقيق مكاسب سياسية شخصية".

كما اتهم الديمقراطيون ترامب بجهد لم يسبق له مثيل لعرقلة تحقيق المساءلة الذي تضمن الرفض القاطع لتقديم الوثائق والشهادات من كبار مستشاريه، والمحاولات الفاشلة لمنع المسؤولين الحكوميين من الإدلاء بشهاداتهم وترهيبهم.

وتابع التقرير: "دونالد ترامب هو أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يسعى إلى عرقلة تحقيقات المساءلة الذي أجراه مجلس النواب".

ومن المقرر أن يذهب هذا التقرير إلى اللجنة القضائية بمجلس النواب والتي ستعقد جلسة الاستماع الأولى غداً الأربعاء.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ترامب يعتزم إلقاء خطاب حالة الاتحاد في 4 فبراير المقبل

ترامب يعتزم إلقاء خطاب حالة الاتحاد في 4 فبراير المقبل

ترامب: عقدنا محادثات جيدة مع الرئيس الصيني بشأن الصفقة التجارية

ترامب: عقدنا محادثات جيدة مع الرئيس الصيني بشأن الصفقة التجارية

ترامب يعتزم توقيع ميزانية بـ738 مليار دولار للإنفاق العسكري

ترامب يعتزم توقيع ميزانية بـ738 مليار دولار للإنفاق العسكري

ازدياد عدد المؤيدين لفوز ترامب بفترة جديدة

ازدياد عدد المؤيدين لفوز ترامب بفترة جديدة