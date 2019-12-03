النواب الأمريكي:ترامب استغل سلطته لتحقيق مكاسب شخصية وعرقل تحقيقات مساءلته

مباشر: اتهم الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي الرئيس دونالد ترامب بإساءة استخدام السلطة للفوز في انتخابات عام 2020 ، قائلين إنه طالب بالتدخل الأجنبي، وأمر بحملة غير مسبوقة لعرقلة تحقيقات المساءلة في الكونجرس.

أصدرت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب التي يقودها الديمقراطييون اليوم الثلاثاء تقريرها بشأن تحقيقات مساءلة ترامب، مشيرةً: "مخطط الرئيس ترامب أضر السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه أوكرانيا وقوض أمننا القومي لصالح تحقيقين له دوافع سياسية من شأنه أن يساعد في إعادة انتخابه للرئاسة".

وأوضح التقرير أن ترامب أصر الرئيس ترامب علناً ​​وبشكل متكرر في حث الحكومات الأجنبية، بما في ذلك أوكرانيا والصين، على التحقيق مع منافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن، ونجله.

وتابع التقرير: "هذه الدعوة المستمرة للتدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية تمثل خطراً واضحاً وحاضراً بأن الرئيس سيواصل استخدام سلطة مكتبه لتحقيق مكاسب سياسية شخصية".

كما اتهم الديمقراطيون ترامب بجهد لم يسبق له مثيل لعرقلة تحقيق المساءلة الذي تضمن الرفض القاطع لتقديم الوثائق والشهادات من كبار مستشاريه، والمحاولات الفاشلة لمنع المسؤولين الحكوميين من الإدلاء بشهاداتهم وترهيبهم.

وتابع التقرير: "دونالد ترامب هو أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يسعى إلى عرقلة تحقيقات المساءلة الذي أجراه مجلس النواب".

ومن المقرر أن يذهب هذا التقرير إلى اللجنة القضائية بمجلس النواب والتي ستعقد جلسة الاستماع الأولى غداً الأربعاء.