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الحريري يدعم سمير الخطيب رئيسًا لوزراء لبنان

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الحريري يدعم سمير الخطيب رئيسًا لوزراء لبنان الحريري يدعم سمير الخطيب رئيسًا لوزراء لبنان

 

مباشر: أبدى رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، تأييده لترشيح سمير الخطيب، رئيسا لوزراء لبنان.

جاء ذلك خلال حديث الحريري للصحفيين، اليوم الثلاثاء، عقب استقباله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، برفقة وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال، وفقا لوكالة الأنباء الوطنية اللبنانية.

وأضاف الحريري: أنه يدعم ترشيح اسم سمير الخطيب لرئاسة ، ولكن لا تزال هناك بعض التفاصيل المعلقة، وأن الجميع يسعى لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، متابعا: "لن أشارك بشخصيات سياسية في الحكومة بل باختصاصيين".
 

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