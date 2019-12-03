أخبار عاجلة

من مصر | أهمية مبدأ التعايش أمام دعوات التكفير التي تطلقها الجماعات التكفيرية؟ د. علي جمعة يجيب​​ -
(الحكاية) يتابع مشروعات الكباري الجديدة بمصر الجديدة -
من مصر | فقرة السوشيال ميديا “متخليش حد يخدعك”.. حسابات مزورة لترويج الشائعات عن مصر (كاملة) -
من مصر | أسرة البرنامج تحتفل بعيد ميلاد هاني شاكر "أمير الغناء العربي" -
من مصر | نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم ولقاء مع الحكومة لبحث تطورات ملف حوكمة المنظومة الضريبية -
من مصر | موجز "من مصر" لأهم وآخر الأخبار على الصعيدين المحلي والدولي​ -
من مصر | "المسرح الملهم".. صحيفة الإندبندنت البريطانية تشيد بمنتدى شباب العالم -
من مصر | الجنيه المصري أقوى العملات أداء أمام الدولار في الأسواق الناشئة خلال 2019 -
من مصر | محمد صلاح يتوج بلقب أفضل لاعب في كأس العالم للأندية -
من مصر | وزارة الهجرة تطلق أول حملة لـ”مراكب النجاة” للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الاردن ..في واقعة مروّعة .. سيدة تقتل ابن زوجها الرضيع غليا بالماء في الزرقاء

Google+ Print
الاردن ..في واقعة مروّعة .. سيدة تقتل ابن زوجها الرضيع غليا بالماء في الزرقاء الاردن ..في واقعة مروّعة .. سيدة تقتل ابن زوجها الرضيع غليا بالماء في الزرقاء

جي بي سي نيوز :-  اصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما على سيدة قتلت ابن زوجها الرضيع غليا بالماء بالاشغال المؤقتة 20 عاما .

وفي تفاصيل الحادثة الواقعة بمدينة الزرقاء  : اقدمت المتهمة، على وضع ابن زوجها الرضيع والذي يبلع من العمر عامين داخل وعاء ماء ساخن لدرجة الغليان مما ادى الى اصابته بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة ، حيث توفي بعد يومين من نقله الى المستشفى  .

واضافة للتفاصيل : فأن والدة الطفل تركت الطفل وشقيقته - بعد خلافات مع زوجها - لترعاهم المتهمه  .

ويذكر ان والد الطفل اسقط حقه الشخصي عن المتهمة الا ان والدة الطفل لم تسقط حقها الشخصي.

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
" يا عمو هذا عيب " ... الأردن : أربعيني يهتك عرض طفل في التاسعة اغواه بــ"القلول"

" يا عمو هذا عيب " ... الأردن : أربعيني يهتك عرض طفل في التاسعة اغواه بــ"القلول"

الاردن ضمن الدول العشرين المتصدرة لقائمة زوار دبي بـ 135 ألف زائر

الاردن ضمن الدول العشرين المتصدرة لقائمة زوار دبي بـ 135 ألف زائر

نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود

نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود

الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات

الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات