محدث.. النفط يرتفع عند التسوية مع توقعات خفض إضافي للإمدادات

مباشر: ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، في جلسة متقلبة مع توقعات بمزيد من الخفض في إمدادات الخام قبل اجتماع منظمة أوبك وحلفاؤها المرتقب.

وتراجعت أسعار النفط خلال التعاملات مع تحطم الآمال التجارية عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكنها عاودت الارتفاع مع توقعات المزيد من الخفض لإنتاج الخام من قبل أوبك.

وصرح الرئيس الأمريكي بأنه من الأفضل الانتظار بشأن عقد صفقة تجارية مع الصين إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية 2020.

فيما توقع بنك "جي.بي.مورجان" أن تقوم أوبك وحلفاؤها بخفض إنتاج النفط بنحو 1.5 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام المقبل.

وينتظر المستثمرون نتائج اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط يوم 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري في فيننا على أن يعقبه اجتماعاً آخر مع منتجي الخام الحلفاء من غير الأعضاء في أوبك، وذلك لمناقشة اتفاقية مستويات إنتاج الخام.

وأوضح تقرير نقلته وكالة رويترز عن مصادر لم تفصح عن هويتها، أن أوبك والحلفاء يناقشون خطة لزيادة اتفاقية خفض الإنتاج الحالية والبالغة 1.2 مليون برميل يومياً بنحو 400 ألف برميل يومياً إضافي مع تمديدها حتى يونيو/حزيران.

ومن جهة أخرى، من المقرر الإفصاح عن البيانات الأولية لمخزونات النفط الأمريكية في وقت لاحق من اليوم على أن تفصح إدارة معلومات الطاقة عن الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.

وعند التسوية، زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 56.10 دولار للبرميل، بعد أن كان متراجعاً عند مستوى 55.35 دولار للبرميل خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 7:58 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط عند مستوى 60.90 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 60.30 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.