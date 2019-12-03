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العمل السعودية تلغي النطاق الأصفر في برنامج تحفيز المنشآت "نطاقات"

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العمل السعودية تلغي النطاق الأصفر في برنامج تحفيز المنشآت "نطاقات" العمل السعودية تلغي النطاق الأصفر في برنامج تحفيز المنشآت "نطاقات"

الرياض - مباشر:  أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الثلاثاء، قرارًا وزاريًا يقضي بإلغاء النطاق الأصفر في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات".

ونوه البيان، إلى أن القرار نص على "نقل جميع المنشآت في النطاق الأصفر إلى النطاق الأحمر، ويطبق على هذه المنشآت معايير النطاق الأحمر الواردة في دليل برنامج نطاقات، ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من 1/6/1441هــ".

ويهدف هذا القرار، إلى تحفيز المنشآت في هذا النطاق للانتقال إلى النطاق الأخضر فأعلى بما يؤدي إلى زيادة التوطين وفرص العمل للمواطنين والمواطنات، وإتاحة خدمات الوزارة لهذه المنشآت.

ويذكر أن النطاقين الأصفر والأحمر مخصصين للمنشآت التي لم تحقق نسب التوطين المطلوبة وتعرف بالنطاقات غير الآمنة ولاتقدم لهما كامل خدمات الوزارة، حيث تقتصر خدمات الوزارة على المنشآت التي تحقق نسب التوطين في النطاق الأخضر وأعلى وتسهم في توظيف السعوديين بشكل فاعل.

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