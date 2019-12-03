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"بنك.أوف.أمريكا" يتوقع مكاسب 20% للأسهم البرازيلية في العام المقبل

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"بنك.أوف.أمريكا" يتوقع مكاسب 20% للأسهم البرازيلية في العام المقبل "بنك.أوف.أمريكا" يتوقع مكاسب 20% للأسهم البرازيلية في العام المقبل

مباشر: توقع محلل في "بنك أوف أمريكا" ارتفاع الأسهم البرازيلية بنحو 20 بالمائة في 2020 لتواصل مكاسبها القوية.

ومنذ تولي الرئيس الحالي "جائير بولسونارو" الرئاسة في يناير/كانون الثاني، حققت الأسهم البرازيلية مكاسب بنحو 24 بالمائة، لتكون الأفضل أداءً في أمريكا الجنوبية في العام الجاري.

وقال "ديفيد بيكر" استراتيجي الأسهم بأمريكا اللاتينية في البنك الأمريكي خلال تعليقات مع وكالة "بلومبرج"، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يصل مؤشر "بوفيسبا" للأسهم البرازيلية إلى مستوى 130 ألف نقطة بحلول نهاية العام المقبل.

وبحلول الساعة 7:30 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "بوفيسبا" للأسهم البرازيلة بنحو 0.07 بالمائة إلى 108847.6 نقطة.

وأضاف المحلل: "تدعم بيانات النشاط الاقتصادي فكرة تسارع النمو وفي ظل ذلك يجب أن تكون الشركات البرازيلية قادرة على تحقيق أرباح أقوى وسوق الأسهم المحلية يجب أن يستمر في الارتفاع".

ويتوقع "بيكر" أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في البرازيل إلى 2.4 بالمائة في عام 2020 و 3.5 بالمائة في عام 2021، وسط سيناريو انخفاض معدلات الفائدة والإصلاحات المستمرة من التي تبذل جهودًا لتحسين بيئة الأعمال في البرازيل.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري بأكثر من التوقعات.

مباشر (اقتصاد)

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