6 تغيرات متباينة بحصص كبار ملاك السوق السعودي

الرياض - مباشر: شهد سوق المال السعودي "تداول" 6 تغيرات متباينة بحصص كبار الملاك خلال تسوية تعاملات جلسة الأحد الموافق مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وكان تغير حصص كبار الملاك بالزيادة من نصيب شركتين، هما الزامل للاستثمار الصناعي، السعودية للصناعات الدوائية.

وشهدت 3 شركات تغيرات بتخفيض حصص الملكية وهي (ريدان الغذائية، الجزيرة تكافل والمتحدة الدولية للمواصلات)

وجاءت التغيرات على النحو التالي:

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