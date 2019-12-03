6 تغيرات متباينة بحصص كبار ملاك السوق السعودي
الرياض - مباشر: شهد سوق المال السعودي "تداول" 6 تغيرات متباينة بحصص كبار الملاك خلال تسوية تعاملات جلسة الأحد الموافق مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وكان تغير حصص كبار الملاك بالزيادة من نصيب شركتين، هما الزامل للاستثمار الصناعي، السعودية للصناعات الدوائية.
وشهدت 3 شركات تغيرات بتخفيض حصص الملكية وهي (ريدان الغذائية، الجزيرة تكافل والمتحدة الدولية للمواصلات)
وجاءت التغيرات على النحو التالي:
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