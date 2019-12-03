محدث.. الذهب يربح 15 دولاراً مسجلاً أعلى تسوية بـ4 أسابيع

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 15 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوى في 4 أسابيع بعد احتمالات تأجيل الصفقة التجارية للولايات المتحدة مع الصين والتي دفعت الأسهم لتكبد خسائر قوية.

وصرح الرئيس الأمريكي على هامش قمة حلف الناتو اليوم أنه قد يكون من الأفضل الانتظار لما بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2020 من أجل توقيع الصفقة التجارية مع الجانب الصيني.

ودفعت تعليقات دونالد ترامب المستثمرين إلى التكالب على الأصول الآمنة تاركةً خسائر قوية في سوق الأسهم حيث فقد "داو جونز" نحو 400 نقطة خلال الجلسة.

فيما ذكرت الحكومة الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي سوف يتخذ إجراءات انتقامية حال فرض الولايات المتحدة تعريفات على منتجات فرنسية بقيمة 2.4 مليار دولار.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 1 بالمائة أو ما يوازي 15.20 دولار مسجلاً 1484.40 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن بنحو 1.1 بالمائة أوما يعادل 16.18 دولار ليصل إلى مستوى 1478.62 دولار للأوقية، بحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش.

وفي تلك الأثناء، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنسبة تزيد 0.1 بالمائة ليسجل 97.710.