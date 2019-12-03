لبنان.. لجنة برلمانية بصدد تخفيض ميزانيات كل الوزارات والإدارات

مباشر: قال رئيس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني، إنه تم إقرار موازنتي الداخلية والبلديات، والدفاع الوطني، مع اقتراح تخفيض يطال كل الوزارات والإدارات.

جاء ذلك عقب عقد جلسة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب ابراهيم كنعان؛ لبحث وإقرار موازنتي وزارتي الداخلية والبلديات والدفاع الوطني، في حضور وزيري الداخلية والبلديات والدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وذكر كنعان، أنه سيتم البت في ذلك القرار نهائيا في جلسة ختامية تعقد عند العاشرة والنصف الثلاثاء المقبل، يتم خلالها عرض المواد العالقة والمقترحة من قبل النواب لتعديل وتخفيض بعض البنود.

وأعلن كنعان، أن لجنة المال طلبت من وزيرة الداخلية تزويدها قبل الثلاثاء المقبل بالمبلغ الإجمالي المقدر لتغطية نفقات ومخصصات متطوعي الدفاع المدني.

وتابع كنعان: "على ذمة وزارة المالية، هناك 100 مليار في الاحتياط المتعلق بالدفاع المدني، وقد طلبنا من وزارتي الداخلية والمالية تقديم تصور نهائي قبل الثلاثاء ليبنى على الشيء مقتضاه".

وأوضح كنعان أن الوفر المقترح في موازنة 2020 إذا ما أقر سيتجاوز الـ400 مليار ليرة، متابعا: "سنحاول من خلاله أو من خلال نقل اعتمادات، تأمين المساهمة لمتطوعي الدفاع المدني".

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