ارتفاع السندات الأمريكية مع القلق بشأن الصفقة التجارية

مباشر: شهدت أسعار السندات الأمريكية ارتفاعاً قوياً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتتراجع العوائد على تلك الديون مع القلق بشأن الصفقة التجارية.

ولجأ المستثمرون إلى السندات الحكومية كتحوط بعد أن دحض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آمال عقد صفقة تجارية في العام الجاري، وتزامناً مع خسائر قوية للأسهم الأمريكية خلال الجلسة.

وأثار الرئيس الأمريكي المخاوف بعد تعليقاته بأنه من الأفضل تأجيل التوقيع على الصفقة التجارية مع الصين إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية 2020.

فيما أعلنت فرنسا أنها سوف تتخذ إجراءات انتقامية حال فرض الولايات المتحدة تعريفات تصل إلى 100 بالمائة على منتجات فرنسية تستوردها واشنطن.

وبحلول الساعة 6:30 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات بمقدار 12 نقطة أساس إلى 1.702 بالمائة.

كما انخفض العائد على الديون الحكومية لآجل 30 عاماً بنحو 11 نقطة أساس إلى 2.158 بالمائة.

فيما تراجع العائد على سندات الأمريكية لآجل عامين بمقدار 7 نقاط أساس إلى 1.532 بالمائة.