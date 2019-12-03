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أمير الكويت يتسلم دعوة خادم الحرمين لحضور اجتماع "التعاون الخليجي"

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أمير الكويت يتسلم دعوة خادم الحرمين لحضور اجتماع "التعاون الخليجي" أمير الكويت يتسلم دعوة خادم الحرمين لحضور اجتماع "التعاون الخليجي"

 

الكويت – مباشر: تلقى أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك ، تضمنت دعوة لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

جاء ذلك خلال استقبال أمير الكويت لعبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الاثنين، في قصر بيان، وفقا للموقع الرسمي لمجلس التعاون الخليجي.

واطلع أمير الكويت على التحضيرات الجارية للقمة الخليجية، والمزمع عقدها في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية في 10 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وحضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ونائب وزير الخارجية خالد سليمان الجار.

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