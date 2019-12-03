ترامب يعلن عقد قمة مجموعة الـ7 في "كامب ديفيد"

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاجتماع المقبل لمجموعة السبع سيُعقد في "كامب ديفيد"، وذلك بعد إلغاء إقامته في أحد منتجعاته الخاصة.

وتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن مقترح استضافة قمة مجموعة السبع في منتجعه "ذا دورال" في ميامي، بعد مواجهة انتقادات قوية من جانب الديمقراطيين بأنه يسعى لتحقيق أرباح شخصية.

وأعلن ترامب في تعليقات صحفية إلى جانب رئيس الوزراء الكندي "جوستين ترودو" في لندن، اليوم الثلاثاء: "سنقوم ببعض الأشياء الخاصة جداً في كامب ديفيد، إنه قريب".

"كامب ديفيد" منتجع ريفي لرئيس الولايات المتحدة ويقع في ولاية " ميريلاند".

وإلى جانب الولايات المتحدة، الأعضاء الآخرون في مجموعة الـ7 هم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة.