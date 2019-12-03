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البنوك حول العالم تلغي 73 ألف وظيفة في 2019

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البنوك حول العالم تلغي 73 ألف وظيفة في 2019 البنوك حول العالم تلغي 73 ألف وظيفة في 2019

مباشر: تتجه البنوك العالمية لخفض أكثر من 70 ألف وظيفة بحلول نهاية العام الجاري، بقيادة أوروبا التي تمتلك معدلات فائدة سالبة تضغط على البنوك.

ووفقاً لحسابات وكالة "بلومبرج"، اعلنت البنوك العالمية خططاً لتسريح 73.4 ألف موظفاً بنهاية العام الجاري منها 86 بالمائة في أوروبا فقط.

وجاء ذلك بعدما أعلن البنك الإيطالي "يوني كريديت" خطته لخفض 8 آلاف وظيفة ضمن إستراتيجية إعادة هيكلة.

ويعادل حجم الوظائف المقرر خفضها ما يزيد عن 9 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في البنك وسط سعيه للحصول على موافقة تنظيمية لأول عملية إعادة شراء أسهم في عقد.

وتأتي عمليات خفض الوظائف الكثيرة خاصة في أوروبا مع معدلات الفائدة السالبة والنزاعات التجارية الدولية التي تضغط على البنوك وتدفعها لخفض التكاليف.

وتعيش منطقة اليورو في بيئة من معدلات الفائدة السالبة خلال السنوات الماضية، حيث يسجل معدل الفائدة على الودائع مستوى - 0.5 بالمئة لتصبح ثاني أقل فائدة في العالم بعد سويسرا والدنمارك ( - 0.75 بالمائة).

وتعتبر البنوك الألمانية صاحبة النصيب الأكبر في أوروبا من حيث عمليات تسريح الموظفين بقيادة "دويتشه بنك" الذي أعلن عزمه خفض 18 ألف وظيفة بحلول 2022.

مباشر (اقتصاد)

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