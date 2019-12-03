أمير قطر يتلقى دعوة من الملك سلمان لحضور القمة الخليجية

الدوحة - مباشر: تلقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تضمنت دعوة لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أن الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تسلم الرسالة خلال استقباله عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومن المقرر، أن تعقد الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة الرياض بالسعودية في 10 من ديسمبر /كانون الأول الجاري.

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