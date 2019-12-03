ترامب: الخلافات مع فرنسا بسيطة ويمكن حلها

مباشر: وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النزاع بشأن التجارة مع فرنسا بأنه بسيط، مشيراً إلى أنه على يقين من أن الخلاف يمكن حله.

وأعلنت واشنطن خططها لفرض تعريفات تصل إلى 100 بالمائة على بعض المنتجات المستوردة من فرنسا، بعد اكتشاف الآثار الضارة لضريبة الخدمات الرقمية الجديدة التي أقرتها الحكومة الفرنسية.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء: "سنتحدث عن الكثير من الأشياء، بما في ذلك الناتو والتجارة، لدينا نزاع ثانوي لكن أعتقد أننا سنكون قادرين على حله".

وتابع ترامب: "أنا متأكد من أن الأمور ستبدو وردية للغاية خلال فترة زمنية قصيرة، كما نأمل، هذا هو الحال عادة بيننا".

فيما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن أعضاء الناتو الذين لا يستثمرون بشكل كافٍ في الحلف يمكن التعامل معهم من خلال التجارة.

وكان ترامب انتقد تعليقات نظيره الفرنسي على حلف شمال الأطلسي بأنه "مات إكلينيكياً"، واصفاً إياها بأنها "غير لائقة".