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محدث.. الأسهم الأوروبية تتراجع بالختام لأدنى مستوى في شهر

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محدث.. الأسهم الأوروبية تتراجع بالختام لأدنى مستوى في شهر محدث.. الأسهم الأوروبية تتراجع بالختام لأدنى مستوى في شهر

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية لأدنى مستوى في شهر عند ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مع التطورات السلبية على الصعيد التجاري.

ويأتي الهبوط الذي غلب على البورصات الأوروبية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد أنه من الأفضل تأجيل التوقيع على صفقة تجارية مع الصين إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.

وفي إطار الخلافات التجارية أيضاً، أعلن الممثل التجاري الأمريكي بأنه قد يتم فرض تعريفات بقيمة 100 بالمائة على بعض المنتجات المستوردة من فرنسا، في الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة الفرنسية بالرد.

وفي هذا الإطار صرح الرئيس الأمريكي بأن الخلاف مع فرنسا بسيط ومن الممكن حله.

ويراقب المستثمرون حول العالم العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى بين قادة الدول الأعضاء في حلف الناتو والذي يجتمعون اليوم في المملكة المتحدة احتفالاً بالذكرى الـ70 للتحالف العسكري.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفعت أسعار المنتجين في منطقة اليورو بعكس توقعات استقرارها، فيما تراجع نشاط البناء في المملكة المتحدة بأقل وتيرة في 4 أشهر.

وعند الإغلاق، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنسبة تزيد عن 0.6 بالمائة مسجلاً 398.4 نقطة وهو أدنى مستوى منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

 في حين تراجع المؤشر البريطاني "فوتسي" بأكثر من 1.7 بالمائة مسجلاً 7158.7 نقطة.

بينما زاد المؤشر الألماني "داكس"  وحيداً بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 12989.2 نقطة، في حين انخفض المؤشر الفرنسي "كاك" بنحو 1 بالمائة إلى 5727.2 نقطة.

وبحلول الساعة 5:18 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي هامشياً بنحو 0.08 بالمائة عند مستوى 1.1088 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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